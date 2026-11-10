Ankara Çubuk'ta mevsimin ilk karı yağdı, Karagöl ziyaretçilerini ağırladı - Son Dakika
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Ankara Çubuk'ta mevsimin ilk karı yağdı, Karagöl ziyaretçilerini ağırladı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle mevsimin ilk karı yağdı; ilçe merkezi ve yüksek kesimler karla kaplandı. Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleriyle karın buluşması ilgi çekerken, farklı ilçelerden gelen ziyaretçiler manzaranın keyfini çıkardı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde güzel görüntüler oluşturdu.

Özellikle Karagöl Tabiat Parkı'nda ortaya çıkan manzaralar, doğaseverlerin ilgisini çekti.

Başkentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle Çubuk'ta mevsimin ilk karı yağdı.

İlçe merkezindeki cadde ve sokaklar, belediye hizmet binasının çevresi, parklar, yeşil alanlar kar yağışıyla güzel görüntülere sahne oldu.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı doğanın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Karagöl Tabiat Parkı, karla buluşan ormanları ve göl manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sundu.

Sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonlarını taşıyan ağaçların karla buluşması, Karagöl'de seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Göl çevresi kar yağışıyla farklı bir görünüme kavuştu.

Ankara'nın farklı ilçelerinden Karagöl'e gelen vatandaşlar, mevsimin ilk karının keyfini çıkararak doğayla iç içe vakit geçirdi ve hatıra fotoğrafı çekti.

"Karagöl'ün karlı halini görmek istedik"

Ankara'nın Çankaya ilçesinden ailesiyle Karagöl'e gelen Habib Şahbaz, mevsimin ilk karını fırsat bilerek doğayla buluşmak istediklerini söyledi.

Karagöl'ü daha önce de ziyaret ettiğini belirten Şahbaz, "Ankara'nın ilk karı yağdı. Biz de biraz gezelim, hava alalım dedik. Yeni bir bebeğimiz oldu, onu da gezdirmeye çıkardık. Karagöl güzel, daha önce de gelmiştim. Sevdiğim bir yer. Bu kez de karlı ortamını görmek istedik." dedi.

Karagöl'ün her mevsim farklı güzellikler sunduğunu dile getiren Seda Şahbaz da kar yağışıyla oluşan manzaradan etkilendiklerini ifade etti.

Şahbaz, "Biz de Karagöl'ü sevenlerdeniz. Burası sonbaharda rengarenk ağaçlarıyla çok güzel ama karla da ayrı bir güzel. Burayı çok seviyoruz. Karın bu kadar güzel bir manzara oluşturacağını tahmin etmemiştim." diye konuştu.

"İyi ki gelmişiz, hiç pişman olmadık"

Ankara'nın Keçiören ilçesinden eşiyle Karagöl'ü görmeye gelen Mikail Yüksel, bölgeyi ilk kez ziyaret ettiklerini belirterek, doğal güzelliklere hayran olduklarını söyledi.

Yüksel, "Eşimle beraber geldik. Karagöl gerçekten çok güzel bir yer. Geldiğimize çok mutluyuz. Bu senenin ilk karı da yağdı. Hava oldukça soğuk ama manzara çok güzel. İlk defa geliyoruz. Burayı çok beğendik ve geldiğimize hiç pişman olmadık. İyi ki gelmişiz. Keçiören'den özellikle burayı görmek için geldik." ifadelerini kullandı.

Çubuk ilçesinin önemli doğal güzelliklerinden Karagöl Tabiat Parkı, ormanlarla çevrili gölü ve temiz havasıyla yılın her döneminde doğaseverleri ağırlıyor. İlkbaharda yeşilin farklı tonlarına, sonbaharda rengarenk görüntülere ev sahipliği yapan Karagöl, kışın ilk karıyla ziyaretçilerine farklı bir güzellik sunuyor.

Kaynak: AA
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