Van Erciş'te yüksek kesimler beyaza büründü, Ağırkaya'da kar 5 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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Van Erciş'te yüksek kesimler beyaza büründü, Ağırkaya'da kar 5 santimetreye ulaştı

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Van Erciş\'te yüksek kesimler beyaza büründü, Ağırkaya\'da kar 5 santimetreye ulaştı
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Van'ın Erciş ilçesinde yüksek kesimler mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Ağırkaya Mahallesi'nde kar kalınlığı 5 santimetreye, yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaşırken mahalleli ilk kar yağışına sevindiğini belirtti.

VAN'ın Erciş ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Ağırkaya Mahallesi'nde kar kalınlığı 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

Erciş ilçe merkezinde dün gece sağanak etkili olurken, kırsal mahallelerde kar yağışı görüldü. İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Ağırkaya Mahallesi, kar yağışıyla beyaza büründü. Mahallede kar kalınlığının 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştığı belirtildi. Mahalleli, mevsimin ilk kar yağışına sevindiklerini belirterek, bölgenin bu sayede farklı bir güzelliğe kavuştuğunu söyledi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Van Erciş'te yüksek kesimler beyaza büründü, Ağırkaya'da kar 5 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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