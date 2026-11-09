MGM Doğu Karadeniz\'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu\'nun kuzeydoğusunda kar bekliyor

(ANKARA) - Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını belirterek, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceğini kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, bugün Marmara'nın batısı, Afyonkarahisar dışında Ege Bölgesi ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini açıklandı.