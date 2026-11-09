Ordu Çaybaşı'nda İsmail Ay'ın fındıkları kar yağışına rağmen patoza verildi - Son Dakika
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Ordu Çaybaşı'nda İsmail Ay'ın fındıkları kar yağışına rağmen patoza verildi

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Ordu Çaybaşı\'nda İsmail Ay\'ın fındıkları kar yağışına rağmen patoza verildi
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Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde mevsim şartları nedeniyle geciken fındık hasadı yüksek kesimlerde kasım ayına sarktı. İlküvez Mahallesi'nde üretici İsmail Ay'ın fındıkları kar yağışına rağmen patoza verildi, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde mevsim şartları nedeniyle geciken fındık hasadı, kar yağışına rağmen devam etti. Üreticiler, kuruttukları fındıkları kar yağışı altında patoza verdi. O anlar vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Ordu'da ağustos ayının başında başlayan ve eylül ayının ortalarında tamamlanan fındık hasadı, bu yıl mevsim şartları nedeniyle gecikti. Fındığın geç olgunlaşması nedeniyle sahil ve orta kesimlerde hasat tamamlanırken, yüksek kesimlerde ise çalışmalar kasım ayına sarktı. Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi'nde fındık üreticisi İsmail Ay'ın bahçesinden toplanan fındıklar, etkili olan kar yağışı altında patoza verildi. Kasım ayında kar yağarken gerçekleştirilen fındık patozu, çevredeki vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

Kaynak: DHA
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