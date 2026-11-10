Yozgat kent merkezine mevsimin ilk karı düştü, hava sıcaklığı -1 dereceyi gösterdi

Yozgat kent merkezine mevsimin ilk karı düştü, hava sıcaklığı -1 dereceyi gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren soğuk hava yerini mevsimin ilk kar yağışına bıraktı ve hava sıcaklığı -1 dereceyi gösterdi. Cadde, sokak ve çatılarda etkili olan kar, kentte kışın habercisi olurken vatandaşlar kışlık hazırlıklarını hızlandırdı.
Yozgat kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.
Hava sıcaklığının -1 dereceyi gösterdiği kent merkezinde beklenen kar yağışı gerçekleşti.
Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Yozgat kent merkezinde etkili olan mevsimin ilk karı, vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı.
Kent sakinlerinden Yahya Nemli "Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı. Çok mutluyuz. Kar Yozgat'a çok yakışıyor. İnşallah hayırlı bereketli bir kış olur Yozgat halkı için" dedi.
Cadde, sokak ve çatılarda kendini gösteren kar yağışı, kentte kış mevsiminin habercisi oldu. Özellikle yüksek kesimlerde daha belirgin hissedilen soğuk hava ve kar yağışının ardından vatandaşlar kışlık hazırlıklarını hızlandırdı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?