Şırnak'ta Faraşin yaylasında erken kar sürüyü mahsur bıraktı, köylüler ahıra indirdi - Son Dakika
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Şırnak'ta Faraşin yaylasında erken kar sürüyü mahsur bıraktı, köylüler ahıra indirdi

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Şırnak\'ta Faraşin yaylasında erken kar sürüyü mahsur bıraktı, köylüler ahıra indirdi
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Şırnak\'ta Faraşin yaylasında erken kar sürüyü mahsur bıraktı, köylüler ahıra indirdi
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin yaylasına mevsimin ilk karı erken yağdı, 2 bin 650 rakımlı yaylada koyun sürüsü kar altında mahsur kaldı. Köylülerin yardımıyla ahırlara yerleştirilen hayvanlar için dışarıda saman dağıtılıp yem verilirken besicilerin kış mesaisi başladı.

Şırnak'ta havaların soğumasıyla beraber yayla köylerinde kar etkili oldu. Besiciler hayvanlarını karda beslemek zorunda kaldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında kalan besiciler bu yıl erken yağan karda zor anlar yaşadı. 2 bin 650 rakımlı yaylada mevsimin ilk karının yağmasıyla beraber merada otlatılan koyun sürüsü kar içinde mahsur kaldı. Köylülerin yardımıyla indirilen küçükbaş hayvanlar ahırlara yerleştirildi. Beyaz örtüye bürünen yaylada besicilerin kış mesaisi başlamış oldu. Dışarıda samanlar dağıtıldıktan sonra hayvanlara yem veriliyor. Mazlum Aslan isimli vatandaş, erken gelen kış aylarında zorlandıklarını ifade etti. Aslan, "Kar yağışının etkili olmasıyla beraber hayvanlarımızı ahırlara getirdik yılın ilk karı bu yıl erken yağdı. Zorlu kış mesaimiz başladı artık" dedi.

Kaynak: İHA
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