Şırnak\'ta Faraşin yaylasında erken kar sürüyü mahsur bıraktı, köylüler ahıra indirdi

Şırnak'ta havaların soğumasıyla beraber yayla köylerinde kar etkili oldu. Besiciler hayvanlarını karda beslemek zorunda kaldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında kalan besiciler bu yıl erken yağan karda zor anlar yaşadı. 2 bin 650 rakımlı yaylada mevsimin ilk karının yağmasıyla beraber merada otlatılan koyun sürüsü kar içinde mahsur kaldı. Köylülerin yardımıyla indirilen küçükbaş hayvanlar ahırlara yerleştirildi. Beyaz örtüye bürünen yaylada besicilerin kış mesaisi başlamış oldu. Dışarıda samanlar dağıtıldıktan sonra hayvanlara yem veriliyor. Mazlum Aslan isimli vatandaş, erken gelen kış aylarında zorlandıklarını ifade etti. Aslan, "Kar yağışının etkili olmasıyla beraber hayvanlarımızı ahırlara getirdik yılın ilk karı bu yıl erken yağdı. Zorlu kış mesaimiz başladı artık" dedi.