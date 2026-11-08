Bitlis'te sağanak yerini kara bıraktı, mevsimin ilk karı kent merkezine indi - Son Dakika
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Bitlis'te sağanak yerini kara bıraktı, mevsimin ilk karı kent merkezine indi

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Bitlis\'te sağanak yerini kara bıraktı, mevsimin ilk karı kent merkezine indi
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Bitlis\'te sağanak yerini kara bıraktı, mevsimin ilk karı kent merkezine indi
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Bitlis'te günlerdir etkili olan sağanak, bugün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan mevsimin ilk karı bu kez kent merkezine kadar indi ve vatandaşlara kışı hissettirdi; Meteoroloji hafta boyunca değişken hava bekliyor.

Bitlis'te günlerdir etkili olan sağanak yağışın ardından yüksek kesimlere düşen mevsimin ilk karı, bugün akşam saatlerinde kent merkezine kadar ulaştı.

Bitlis'te günlerdir devam eden sağanak yağış, bugün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Daha önce kentin yüksek kesimlerinde etkili olan mevsimin ilk karı, bu kez şehir merkezine kadar indi.

Kent genelinde etkili olan yağışlı havanın ardından başlayan kar yağışı, vatandaşlara kışın gelişini bir kez daha hissettirdi. Meteoroloji yetkilileri de daha önce yaptıkları açıklamalarda, yağmurun ardından kar yağışının etkili olacağı yönünde uyarılarda bulunmuştu.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Bitlis'te hafta boyunca hava durumunun değişkenlik göstermesi bekleniyor. Salı günü bulutlu havanın etkili olacağı kentte, haftanın diğer günlerinde ise güneşli havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Mevsimin ilk karının kent merkezine kadar inmesiyle birlikte Bitlis'te kış mevsiminin etkileri daha belirgin şekilde hissedilmeye başladı.

Kaynak: İHA
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