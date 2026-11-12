Hindistan'da vahşi fil dehşeti! Motosikletli adamı ezmeye çalıştı - Son Dakika
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Hindistan'da vahşi fil dehşeti! Motosikletli adamı ezmeye çalıştı

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Hindistan\'da vahşi fil dehşeti! Motosikletli adamı ezmeye çalıştı
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Hindistan\'da vahşi fil dehşeti! Motosikletli adamı ezmeye çalıştı
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Hindistan'da vahşi bir fil, motosikletli bir adama saldırarak onu ezmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların bağırarak müdahale etmesi üzerine fil bölgeden uzaklaşırken, korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Hindistan'da yaşanan olayda, vahşi bir fil motosikletli bir adamın üzerine yürüyerek saldırdı. Dev hayvanın adamı ezmeye çalıştığı sırada çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

VATANDAŞLARIN BAĞIRMASIYLA UZAKLAŞTI

Olayı gören vatandaşlar, yüksek sesle bağırarak fili uzaklaştırmaya çalıştı. Çevreden yükselen seslerin ardından fil saldırısını bırakarak bölgeden uzaklaştı.

Hindistan'da insanların yaşadığı alanlarla fillerin doğal yaşam bölgelerinin kesişmesi, zaman zaman benzer karşılaşmalara neden oluyor. Uzmanlar, yaşam alanlarının daralması ve hayvanların yiyecek arayışı nedeniyle insanlarla filler arasındaki çatışmaların yaşanabildiğine dikkat çekiyor.

HindistanDünyaSon Dakika

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