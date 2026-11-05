Hindistan 92 gigavatsaatlik depolama için 1,53 milyar dolarlık programı onayladı

YENİ DELHİ, 5 Kasım (Xinhua) -- Hindistan hükümeti, ülkede 92 gigavatsaatlik enerji depolama kapasitesi oluşturulmasını desteklemek amacıyla 1,53 milyar ABD doları tutarında bir programı onayladı.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre çarşamba günü onaylanan program kapsamında 60 gigavatsaat kapasiteli pompaj depolamalı hidroelektrik tesisleri, 30 gigavatsaat kapasiteli bataryalı enerji depolama sistemleri ve alternatif enerji depolama teknolojileri aracılığıyla 2 gigavatsaatlik kapasite geliştirilmesi öngörülüyor.

Açıklamada programın temel hedeflerinden birinin, talep odaklı mali destekler yoluyla ülkenin yerli enerji depolama üretim ekosistemini güçlendirmek ve ithal bileşenlere olan bağımlılığı azaltmak olduğu belirtildi.

Hindistan'ın 2030 yılına kadar 500 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşma yönündeki iddialı hedefi göz önüne alındığında, söz konusu gelişmenin büyük önem taşıdığı bildirildi.