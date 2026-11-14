Assam'da minibüs kazasında en az 26 kişi öldü, ölenler arasında öğrenciler de var - Son Dakika
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Assam'da minibüs kazasında en az 26 kişi öldü, ölenler arasında öğrenciler de var

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Assam\'da minibüs kazasında en az 26 kişi öldü, ölenler arasında öğrenciler de var
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Hindistan'ın Assam eyaletinde minibüs ile konteyner kamyonun çarpışması sonucu en az 26 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ölenler arasında üniversite öğrencileri de var; yetkililer yaralıların durumunun kritik olması nedeniyle can kaybının artmasını bekliyor.

YENİ DELHİ, 14 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde cuma günü bir minibüs ile konteyner kamyonunun kafa kafaya çarpışması sonucu en az 26 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı

Yetkililerin bildirdiğine göre kaza, Assam eyaletinin başkenti Dispur'un yaklaşık 274 kilometre kuzeydoğusundaki Rongajan'da meydana geldi.

Hayatını kaybedenler arasında üniversite öğrencileri de bulunuyor.

Bir polis yetkilisi, "Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olması nedeniyle can kayıplarının artmasını bekliyoruz" dedi.

Kaza sırasında minibüs Golaghat'tan Nagaon'a doğru ilerlerken, konteyner taşıyan kamyon ise Yukarı Assam yönünde seyrediyordu.

Yerel medya, çarpışma sırasında araçta 35'ten fazla yolcunun bulunduğunu bildirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazada yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Xinhua
Trafik KazalarıHindistanGüncelAssamDünyaSon Dakika

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