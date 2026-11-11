Hindistan'da dünya üçüncüsü olan Avcı, Kadınhanı Kaymakamı Taşkın'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Hindistan'da dünya üçüncüsü olan Avcı, Kadınhanı Kaymakamı Taşkın'ı ziyaret etti

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Konya'nın Kadınhanı ilçesi Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, Hindistan'da düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda üçüncü olan Ebubekir Avcı'yı makamında kabul etti. Ziyarette Taşkın, lise öğrencisi Avcı'yı tebrik ederek spor hayatında başarılar diledi.

Konya'nın Kadınhanı Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, Hindistan'da düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda üçüncü olan Ebubekir Avcı'yı kabul etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz ve Mustafa Büyükoflaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Avcı, Kaymakam Taşkın'ı makamında ziyaret etti.

Taşkın, uluslararası şampiyonada elde ettiği dereceyle Türkiye'yi ve Kadınhanı'nı gururlandıran Avcı'yı tebrik ederek, spor hayatında başarılar diledi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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