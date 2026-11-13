Hindistan\'ın Assam eyaletinde minibüsle kamyon çarpıştı, 23 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Assam eyaletinde minibüsle kamyon çarpıştı, 23 kişi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan'ın Assam eyaletinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 23 kişi yaşamını yitirdi. Polis, kazada yaralananların bölgedeki hastanelerde tedavi edildiğini ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
HİNDİSTAN'ın Assam eyaletinde minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 23 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan basını, ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 23 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Polis, yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığını belirterek, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: DHA
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