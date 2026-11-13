Hindistan Assam'da minibüs ile kamyon çarpıştı, ilk belirlemelere göre 23 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 23 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, polis yetkilileri, Golaghat bölgesinde meydana gelen kazaya ilişkin açıklamada bulundu.

Bir minibüs ve kamyonun çarpıştığını belirten yetkililer, kazada ilk belirlemelere göre 23 kişinin öldüğünü kaydetti.

Yetkililer ayrıca yaralıların da hastanelere kaldırıldığı bilgisini paylaştı.