Hindistan Cevizi Araştırma Enstitüsü BAE\'den gelen 35.000 hurma fidanını teslim aldı

Hindistan Cevizi Araştırma Enstitüsü BAE'den gelen 35.000 hurma fidanını teslim aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BAE'den Çin'e havayoluyla gönderilen üçüncü sevkiyatta 37 çeşitte toplam 35.000 hurma fidanı Hainan eyaletinin Wenchang kentine ulaştı. Sevkiyatı Çin Tropikal Tarım Bilimleri Akademisi'ne bağlı Hindistan Cevizi Araştırma Enstitüsü teslim aldı.
WENCHANG, 5 Kasım (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Çin'e gönderdiği üçüncü parti hurma fidanları, Hainan eyaletinin Wenchang kentine ulaştı.
Fidanlar, Çin Tropikal Tarım Bilimleri Akademisi'ne bağlı Hindistan Cevizi Araştırma Enstitüsü tarafından teslim alındı.
BAE'den Çin'e havayoluyla getirilen bu üçüncü sevkiyat, 37 farklı çeşitte toplam 35.000 hurma fidanından oluşuyor.
Anavatanı Ortadoğu ve Kuzey Afrika olan hurma ağacı, ekonomik açıdan önemli bir tarım ürünü. Besin değeri yüksek meyvesi ise "çölün ekmeği" olarak adlandırılıyor.
Kaynak: Xinhua
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