Tek bir havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
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Tek bir havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi

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Tek bir havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi
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Tek bir havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi
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Hindistan'da bir evin önünde eğlence amacıyla yakılan tek bir havai fişek, ortalığı savaş alanına çevirdi. Yerde dönerek kıvılcım çıkaran havai fişek, aniden yön değiştirerek diğer havai fişeklerin arasına girdi. Kıvılcımların etkisiyle peş peşe patlamalar yaşanırken, çevrede bulunanlar panikle kaçıştı. Saniyeler içinde kontrolden çıkan ve güvenlik kamerasına yansıyan olayda yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

Hindistan'da eğlence amacıyla yakılan tek bir havai fişek, beklenmedik bir kazaya yol açtı. Bir evin önündeki alanda meydana gelen olayda, yerde dönerek kıvılcım çıkaran havai fişek aniden yön değiştirince çevrede bulunanlar büyük tehlike atlattı.

DÖNEREK İLERLEDİ, DİĞER HAVAİ FİŞEKLERİ ATEŞLEDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ateşlenen döner havai fişeğin bir süre yerde hareket ettiği, ardından yakınında bulunan diğer havai fişeklerin arasına girdiği görüldü. Kıvılcımların diğer havai fişeklere ulaşmasıyla birlikte peş peşe patlamalar meydana geldi. Kısa sürede büyüyen olayda, patlayan havai fişeklerden çıkan ışıklar ve kıvılcımlar çevreye yayıldı.

ÇEVREDEKİLER PANİKLE KAÇIŞTI

Patlamaların başlamasıyla birlikte bölgede bulunan kişiler, hızla kaçışmaya başladı. Görüntülerde art arda gerçekleşen patlamaların çevreyi aydınlattığı ve olayın birkaç saniye içerisinde kontrolden çıktığı görüldü.

Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. 

HindistanYaşamDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Allah AKP Allah AKP:
    TEK AKP 0 0
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