Bayburtlu milli sporcu Zahit Çağlar, sol kolda ikinci sağ kolda dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
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Bayburtlu milli sporcu Zahit Çağlar, sol kolda ikinci sağ kolda dünya şampiyonu oldu

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Bayburtlu milli sporcu Zahit Çağlar, sol kolda ikinci sağ kolda dünya şampiyonu oldu
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Bayburtlu milli sporcu Zahit Çağlar, Yeni Delhi'deki 2026 Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 90 kiloda sol kolda ikinci, sağ kolda şampiyon oldu. Rakibiyle masada kıyasıya mücadelesi görüntülere yansıyan Çağlar, şampiyonayı çifte madalyayla tamamladı.

Hindistan'da düzenlenen 2026 Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda iki madalya birden kazanan Bayburtlu milli sporcu Zahit Çağlar'ın rakibiyle karşı karşıya geldiği anlar görüntülere yansıdı.

Bayburt Çelik Bilek Spor Kulübü sporcusu Çağlar, Yeni Delhi'de gerçekleştirilen şampiyonada Kıdemli Genç Erkekler 90 kilo kategorisinde mücadele etti. Sol kolda dünya ikinciliği elde eden Çağlar, sağ kolda ise rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonada rakibiyle masada kıyasıya mücadele eden Çağlar, performansıyla takdir topladı. Hem altın hem de gümüş madalya kazanan Çağlar, dünya şampiyonasını çifte madalyayla tamamladı.

Kaynak: İHA
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