Eskişehirli Murat Cırık, Hindistan\'da engellilerde dünya şampiyonu oldu

Hindistan'da Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda engelliler kategorisi sol kol +80 kilogramda şampiyon olan Eskişehirli milli sporcu ve antrenör Murat Cırık, başarısını ve kariyerindeki yeni hedeflerini paylaştı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ayakta +80 kilogram kategorisinde sol kolda şampiyonluğa uzanan Eskişehirli milli sporcu ve antrenör Murat Cırık, başarı hikayesiyle sporseverlerin gururu oldu. Doğuştan serebral palsi hastası olan Cırık, hayata geçirdiği hedefleri ve pes etmeyen mücadelesiyle engellerin sadece birer bahaneden ibaret olduğunu bir kez daha kanıtladı. Çocukluk yıllarından bu yana spor tutkusunu kalbinde taşıyan ancak fiziksel koşullar nedeniyle birçok branşta zorlanan milli sporcu, uzun yıllar önce tekerlekli sandalye basketboluyla adım attığı spor dünyasında, kendi yapısına en uygun branş olan bilek güreşiyle tanışmasıyla zirveye giden yolu açtı. Bilek güreşini ortopedik engelli bireyler için en elverişli spor dallarından biri olarak nitelendiren Murat Cırık, aradan geçen 22 yıllık sürede bu sporu bir yaşam tarzı haline getirdi.

Dünya şampiyonluğu ve talihsiz sakatlık

Dünya Şampiyonası'nda sol kol kategorisinde altın madalyayı boynuna takan başarılı sporcu, şampiyona esnasında sağ kolda da kürsü için mücadele ederken talihsiz bir sakatlık yaşadı. Sağ kolda rakibinin ani yüklenmesi sonucu vücudun en zayıf noktası olan biseps uzun baş tendonunun koptuğunu belirten Cırık, bilek güreşçileri arasında bu tür sakatlıkların sıkça görüldüğünü ifade etti. Yakın zamanda başarılı bir operasyon geçireceğini belirten şampiyon sporcu, sol kol idmanlarına ara vermeden devam ederek bu süreci en verimli şekilde değerlendireceğini kaydetti. Başarılı sporcu, sağ kolundaki iyileşme sürecinin ardından masalara çok daha güçlü döneceğinin de altını çizdi.

"Tendon kopması bilek güreşçilerinin sık rastlanan sakatlıklarından biri"

Şampiyona sırasında yaşadığı talihsiz bir sakatlığa da değinen Murat Cırık, sağ kolundaki biseps uzun baş tendonunun koptuğunu belirterek, yakın zamanda bir operasyon geçireceğini söyledi. Cırık, "Aslında ters pozisyonda değildim, gücümün ittiği anda rakip bir anda yüklenince o an vücudunuzun en zayıf noktası bende tendonmuş. Tendon kısmı koptu, zaten uzun baş tendon kopması bilek güreşçilerinde sık rastlanan sakatlıklardan birisi. Sağ kolum için 50 gün civarında bir iyileşme süreci öngörüldü ama bu süreçte de boş durmayacağım; sol koluma idman yapmaya devam edeceğim" dedi.

"Spor bizim için bir hayat tarzı"

Sporun hayatındaki vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Murat Cırık, aynı zamanda antrenörlük yaparak öğrenci yetiştirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bizim için spor bir hayat tarzı; bunu yaptığım sürece mutlu oluyorum, bunu yaptığım sürece bu hayatın içinde var olduğumu hissediyorum. Öğrencilerimle birlikte spor yapmak benim bu hayatta keyif aldığım en önemli olaylardan birisi. Bundan sonraki hedeflerim arasında çok büyük hedeflerim var. Ben engelli olan birisi olarak, engelli olmayanların arasında da dünya şampiyonu olmak istiyorum. Yarışmalara katıldığım dönemler oldu, talihsizlikler yaşadım; şimdiye kadar öyle bir başarıya erişemedim ama bu sporu bırakmadan önce engelli olmayanların arasında da dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bunu da yapacağıma inancım tam, Allah'ın izniyle orada da dünya şampiyonu olacağım."