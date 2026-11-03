Hindistan'ın Kedartal bölgesinde çığ sonrası kaybolan 8 kişiyi arayan ekip çadır buldu - Son Dakika
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Hindistan'ın Kedartal bölgesinde çığ sonrası kaybolan 8 kişiyi arayan ekip çadır buldu

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Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Kedartal bölgesine 27 Ekim'de tırmanışa giden 8 kişilik gruptan 29 Ekim'deki çığın ardından haber alınamıyor. Bölgeye giden 10 kişilik ekip kar altında çadır ve malzeme buldu; 3 hamal ile 1 aşçı kurtarıldı, 4 bin metre üzeri rotalar kapatıldı.

Hindistan'ın kuzeyindeki Himalaya bölgesinde dağ yürüyüşüne çıkan 8 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Press Trust of India (PTI) ajansının haberine göre, dağcı grubu, 27 Ekim'de Uttarakhand eyaleti sınırlarında yer alan Kedartal bölgesinde 3 günlük bir tırmanış için yola çıktı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sırasında 29 Ekim'de çığ meydana gelirken, Himalaya bölgesindeki 7 kişi ve bir rehberden haber alınamıyor.

Yetkililer, 29 Ekim'den bu yana iletişimin koptuğu ekibe ulaşmak için 10 kişilik bir arama kurtarma ekibinin bölgeye sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Himalaya dağlarındaki yoğun kar yağışı, görüş mesafesinin düşük olması ve meydana gelen çığların arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığına işaret eden yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin Uttarkashi ilçesindeki Kedartal bölgesi yakınlarında karın altında kalmış bir çadır, giysi, terlik ve gıda malzemesi bulduğunu ancak 2-3 kilometrelik alanda yapılan aramada kayıp kişilere ulaşılamadığını vurguladı.

Yetkililer, yürüyüş grubuna eşlik eden 3 hamal ve 1 aşçının ise 3 gün önce kurtarıldığını vurgulayarak, yoğun kar yağışının ardından 4 bin metrenin üzerindeki yüksek rakımlı yürüyüş güzergahlarının kapatıldığını??????? da duyurdu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hindistan'ın Kedartal bölgesinde çığ sonrası kaybolan 8 kişiyi arayan ekip çadır buldu - Son Dakika
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