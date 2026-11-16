Sinop'ta eğitim kongresinde 31 üniversiteden 180 akademisyen 122 bildiri sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop'ta eğitim kongresinde 31 üniversiteden 180 akademisyen 122 bildiri sundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop\'ta eğitim kongresinde 31 üniversiteden 180 akademisyen 122 bildiri sundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sinop'ta düzenlenen III. Uluslararası Karadeniz Eğitim Araştırmaları Kongresi iki günlük bilimsel etkinliklerin ardından sona erdi. Kongrede 31 üniversiteden yaklaşık 180 akademisyen, araştırmacı, bilim insanı ve öğretmen 122 bildiri sundu.

Sinop'ta düzenlenen III. Uluslararası Karadeniz Eğitim Araştırmaları Kongresi, iki gün süren bilimsel etkinliklerin ardından sona erdi. Kongrede, 31 farklı üniversiteden yaklaşık 180 akademisyen, araştırmacı, bilim insanı ve öğretmen tarafından 122 bildiri sunuldu.

Doğu Karadeniz Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) desteğiyle ve Sinop Üniversitesi dönem başkanlığında gerçekleştirilen kongre, Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlendi. "Değişen Dünyada Eğitimin Rolü" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, eğitim bilimlerinin farklı alanlarındaki güncel gelişmeler ele alındı.

Türkiye, Azerbaycan, ABD ve Kanada'dan araştırmacıların katkı sunduğu kongrede; alan eğitimi, öğretmen yetiştirme, eğitim yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, eğitim teknolojileri ve hayat boyu öğrenme konularında bilimsel çalışmalar paylaşıldı.

Yüz yüze ve çevrim içi oturumlarla gerçekleştirilen kongrede, yapay zekanın eğitim üzerindeki etkileri ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli gibi güncel başlıklar da değerlendirildi.

TÜBİTAK 2223-B programı ve Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen kongre, bilimsel sunum ve değerlendirmelerin ardından tamamlandı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerBilim İnsanıKaradenizGüncelEğitimBilimSinopYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Yıllardır suyun içindeydi 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Netflix’in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı
15:28
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
15:20
Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’den aldığı para belli oldu
Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
14:48
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak?
14:45
Fatih Terim ABD’deki baloya korumalarla katıldı: Arkasından ayrılmadılar
Fatih Terim ABD'deki baloya korumalarla katıldı: Arkasından ayrılmadılar
14:12
Karadeniz’de yük gemisi battı 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
Karadeniz'de yük gemisi battı! 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 15:34:11. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta eğitim kongresinde 31 üniversiteden 180 akademisyen 122 bildiri sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android