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Gerze’de sağlık hizmetleri yerinde incelendi

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Gerze’de sağlık hizmetleri yerinde incelendi
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Sinop İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Semih Canpolat, Gerze ilçesinde bir dizi temas ve incelemede bulundu.

Sinop İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Semih Canpolat, Gerze ilçesinde bir dizi temas ve incelemede bulundu.

Sinop İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Semih Canpolat, Gerze ilçesinde sağlık kuruluşlarına gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Gerze Aile Sağlığı Merkezi, Gerze İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Ziyaretlere Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Bağlıoğlu ve sağlık yöneticileri de eşlik etti. Gerze Aile Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğündeki incelemelerde Canpolat, ilçede sunulan sağlık hizmetleri ve birimlerin işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Görüşmelerde aile hekimliği hizmetleri ve koruyucu sağlık çalışmaları değerlendirildi.

Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesini de ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Canpolat, Başhekim Dr. Abdülkerim Köroğlu ve İdari ve Mali İşler Müdürü Serkan İşler'den hastanenin işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Hastanenin acil servisinde de incelemelerde bulunan Canpolat, burada tedavi gören hastalarla sohbet ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: İHA
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