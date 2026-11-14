Sinop Boyabat'ta dış cephe sıvası yaparken merdivenden düşen usta yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop Boyabat'ta dış cephe sıvası yaparken merdivenden düşen usta yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Boyabat\'ta dış cephe sıvası yaparken merdivenden düşen usta yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evin dış cephe sıvasını yaparken merdivenden düşen sıva ustası yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen ekipler, yaralı ustayı ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evin dış cephe sıvasını yaptığı sırada merdivenden düşen sıva ustası yaralandı.

Olay, Boyabat Camikebir Mahallesi 60 numaralı adreste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin sıvasını yapmakta olan sıva ustası Hasan A., çalıştığı esnada merdivenden dengesini kaybederek yere düştü. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı usta, ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiYerel Haberler3. SayfaİncelemeBoyabatGüncelSinopYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Doktorlardan oluşan kooperatif Adana’da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü Doktorlardan oluşan kooperatif Adana'da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
AK Parti’den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek AK Parti'den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
Bakan Şimşek’e emekli, memur ve asgari ücret soruldu Yanıtı dikkat çekti Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
17:28
Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi
17:16
Arda Güler’in yeni maaşı belli oldu Adeta servet kazanacak
Arda Güler'in yeni maaşı belli oldu! Adeta servet kazanacak
16:59
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak Cumhurbaşkanı adayı da belli
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
16:26
Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
Nasır Hastanesi saldırısına 18 ülkeden ortak kınama, Türkiye de listede
16:09
Çobanlar Grubu’na Ankara’da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira
Çobanlar Grubu'na Ankara'da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 17:47:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Sinop Boyabat'ta dış cephe sıvası yaparken merdivenden düşen usta yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android