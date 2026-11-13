Sinop Ayancık'ta anaokulu öğrencilerine polislik ve trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Sinop Ayancık'ta anaokulu öğrencilerine polislik ve trafik eğitimi verildi

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Sinop Ayancık\'ta anaokulu öğrencilerine polislik ve trafik eğitimi verildi
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Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Zübeyde Hanım Anaokulu'nda 3 yaş grubu öğrencilere polislik mesleğini tanıttı ve trafik kurallarını anlattı. 12 Kasım'daki etkinlikte çocuklara yaşlarına uygun eğlenceli anlatım yapıldı; okul yönetimi emniyet görevlilerine teşekkür etti.

Sinop'un Ayancık ilçesinde anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtılarak temel trafik kuralları anlatıldı.

Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından 12 Kasım'da Zübeyde Hanım Anaokulu'nda meslek tanıtımı ve trafik kuralları eğitimi gerçekleştirildi. Sınıf öğretmeni Elvan Kurt'un rehberliğinde düzenlenen etkinliğe okulun 3 yaş grubu öğrencileri katıldı. Etkinlikte minik öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi verildi. Trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun, eğlenceli bir anlatımla aktarıldı.

Çocuklarda güvenli yaşam bilincinin geliştirilmesinin amaçlandığı etkinlik dolayısıyla okul yönetimi, katkılarından dolayı Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve görevli personele teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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