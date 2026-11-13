Cep telefonu kamerasına yansıyan çakal Sinop'ta yürüyüş yolunda görüntülendi - Son Dakika
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Cep telefonu kamerasına yansıyan çakal Sinop'ta yürüyüş yolunda görüntülendi

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Cep telefonu kamerasına yansıyan çakal Sinop\'ta yürüyüş yolunda görüntülendi
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Cep telefonu kamerasına yansıyan çakal Sinop\'ta yürüyüş yolunda görüntülendi
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Sinop Akliman'da bir sürücü, yürüyüş yolu üzerinde rastladığı çakalın görüntülerini cep telefonuyla aldı. Görüntülerde çakalın bir süre sakin biçimde dolaştığı, ardından ormanlık alana girerek gözden kaybolduğu görülüyor.

Sinop'ta yürüyüş yolunda dolaşan çakal, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sinop'un Akliman mevkisinde otomobiliyle gezinti yapan Ayşegül Yılmaz, yürüyüş yolu üzerinde bir çakal fark etti. Yılmaz, yürüyüş yolunda dolaşan çakalın hareketlerini kaydetti. Yürüyüş yolu üzerinde bir süre bir o tarafa bir bu tarafa giden çakal, sakin ve rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Çakal, ardından ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Ayşegül Yılmaz, "Otomobilimle gezinti yaparken yürüyüş yolunda bir çakal gördüm. Bir o tarafa bir bu tarafa gidiyordu. Bu kadar rahat hareket etmesine şaşırdım ve o anları kayıt altına aldım. Bir süre dolaştıktan sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu" dedi.

Kaynak: İHA
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