Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde hasta konforu için tekerlekli sandalye alındı - Son Dakika
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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde hasta konforu için tekerlekli sandalye alındı

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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi\'nde hasta konforu için tekerlekli sandalye alındı
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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, hasta konforunu artırmak ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalye alım sürecini tamamladı. Hastane yönetimi, hastaların ulaşımını kolaylaştıracak sandalyeler için Sinop İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde hasta konforunu artırmak ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalye satın alma süreci tamamlandı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, hasta odaklı, güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunma anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen satın alma sürecinin tamamlandığı belirtildi.

Hastaların hastane içerisindeki ulaşımını kolaylaştırması ve sağlık hizmetlerinden daha rahat yararlanmasına katkı sağlaması hedeflenen tekerlekli sandalyelerin, sağlık hizmetlerinde erişilebilirliğin artırılmasına destek olması amaçlanıyor.

Hastane yönetimi, sürece sağladığı desteklerden dolayı Sinop İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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