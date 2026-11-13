YENİ Parti kurultayını 14-15 Kasım\'da yapacak, Karadeniz bunu ülke için önemli buldu

"YENİ Partimizin kurultayını bu hafta sonu cumartesi günü yapıyoruz. Parti Meclisi'ni ve Genel Başkanımızı seçeceğiz. Türkiye için önemi çok büyük. Çünkü iktidara giden bir partinin iktidara gitmeden önceki son kurultayı, son genel başkanı, son Parti Meclisi, MYK'sı. Türkiye'nin önümüzdeki yıllardaki en önemli geleceği için yapılacak bir kurultay bu. Türkiye'de bundan sonra ülkemizin bütün politikalarını tarımından tutun ekonomisine, memurundan işçisine, emeklisine, bütün ülkeyi kapsayacak gençlerimizi, öğrencilerimizi, herkesi kapsayacak ciddi bir kurultay yapıyoruz. Bu kurultayla beraber inşallah ülkemizin geleceği demokrasi adına, cumhuriyet adına, güçlü bir Türkiye adına yapılacak kurultayda çıkacak sonucun ülkemize hayırlı uğurlu olması ve Genel Başkanımızın ve yönetimin de Türkiye'ye ilerleyen süreçte büyük faydalar sağlayan bir kurultay olmasını diliyorum."