YENİ Parti kurultayını 14-15 Kasım'da yapacak, Karadeniz bunu ülke için önemli buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

YENİ Parti kurultayını 14-15 Kasım'da yapacak, Karadeniz bunu ülke için önemli buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
YENİ Parti kurultayını 14-15 Kasım\'da yapacak, Karadeniz bunu ülke için önemli buldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
YENİ Parti kurultayını 14-15 Kasım\'da yapacak, Karadeniz bunu ülke için önemli buldu
Haber Videosu

YENİ Parti 14-15 Kasım'da olağan kurultayını yaparak Genel Başkan ve Parti Meclisini seçecek. Milletvekili Barış Karadeniz kurultayın Türkiye için önemli olduğunu söyledi; İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya partinin 6 ay sonraki seçimlere katılma yeterliliği kazanacağını belirtti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - YENİ Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, partisinin hafta sonu yapılacak ilk olağan kurultayına ilişkin "Ülkemizin geleceği, demokrasi adına, cumhuriyet adına, güçlü bir Türkiye adına yapılacak kurultayda çıkacak sonucun ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. YENİ Parti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya ise kurultayla birlikte partinin seçimlere katılma yeterliliğini kazanacağını söyledi.

YENİ Parti, 14-15 Kasım'da ilk olağan kurultayını yapacak. Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, kurultayın yalnızca parti yönetiminin belirlenmesi değil, Türkiye'nin geleceğine yönelik politikaların şekillendirilmesi açısından da önem taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

"YENİ Partimizin kurultayını bu hafta sonu cumartesi günü yapıyoruz. Parti Meclisi'ni ve Genel Başkanımızı seçeceğiz. Türkiye için önemi çok büyük. Çünkü iktidara giden bir partinin iktidara gitmeden önceki son kurultayı, son genel başkanı, son Parti Meclisi, MYK'sı. Türkiye'nin önümüzdeki yıllardaki en önemli geleceği için yapılacak bir kurultay bu. Türkiye'de bundan sonra ülkemizin bütün politikalarını tarımından tutun ekonomisine, memurundan işçisine, emeklisine, bütün ülkeyi kapsayacak gençlerimizi, öğrencilerimizi, herkesi kapsayacak ciddi bir kurultay yapıyoruz. Bu kurultayla beraber inşallah ülkemizin geleceği demokrasi adına, cumhuriyet adına, güçlü bir Türkiye adına yapılacak kurultayda çıkacak sonucun ülkemize hayırlı uğurlu olması ve Genel Başkanımızın ve yönetimin de Türkiye'ye ilerleyen süreçte büyük faydalar sağlayan bir kurultay olmasını diliyorum."

YENİ Parti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya ise kurultayla birlikte partinin, 6 ay sonra yapılacak seçimlere katılma yeterliliği kazanacağını ifade ederek, partiyi iktidar hedefiyle kurduklarını vurguladı.

Kaynak: ANKA
Barış KaradenizYerel HaberlerMilletvekiliYeni PartiKaradenizPolitikaTürkiyeGüncelSinopYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliye edilen avukat Mehmet Pehlivan’ın cezaevi çıkışında ilk sözleri: Mutluyum ama içim buruk Tahliye edilen avukat Mehmet Pehlivan'ın cezaevi çıkışında ilk sözleri: Mutluyum ama içim buruk
Huang’ın istifası sonrası viral video: Çin’in kadın ajan iddiası Huang'ın istifası sonrası viral video: Çin'in kadın ajan iddiası
İstanbul’da fuhuş çetesine baskın Kadınlara yaptıkları kan dondurdu İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu
Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı Cep telefonu yasağı getirildi Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
İzmir’deki HABAŞ’ın patronuna 80’den fazla lüks otomobil iddiası İzmir'deki HABAŞ'ın patronuna 80'den fazla lüks otomobil iddiası
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek Bakan Uraloğlu tarih verdi 2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi
12:45
Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım Bakanlık anında düğmeye bastı
Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
12:02
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
11:40
Fenerbahçe’nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek
Fenerbahçe'nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek?
11:35
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Max Kruse dondurmacı oldu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse dondurmacı oldu
11:31
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
10:43
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında
Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 12:53:46. #7.12#
SON DAKİKA: YENİ Parti kurultayını 14-15 Kasım'da yapacak, Karadeniz bunu ülke için önemli buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android