Sinop Boyabat\'ta apartman yangınında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Sinop Boyabat'ta apartman yangınında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Karacaören köyünde 5 katlı apartmanın ikinci katındaki evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.
Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Karacaören köyünde 5 katlı bir apartmanın ikinci katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde hasar oluştu, dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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