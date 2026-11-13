Sinop Boyabat\'ta motosiklet yayaya çarptı, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Sinop Boyabat'ta motosiklet yayaya çarptı, 2 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Boyabat ilçesinde Yenimahalle Mahallesi'nde motosiklet, karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ile yaya, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.
M.F.B'nin kullandığı 19 AFE 930 plakalı motosiklet, Yenimahalle Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Ç.K'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile Ç.K. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?