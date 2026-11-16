Sinop OSB Başkanı Çakan, 58 işletmenin 4 bin 800 kişiye istihdam sağladığını söyledi - Son Dakika
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Sinop OSB Başkanı Çakan, 58 işletmenin 4 bin 800 kişiye istihdam sağladığını söyledi

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Sinop OSB Başkanı Çakan, 58 işletmenin 4 bin 800 kişiye istihdam sağladığını söyledi
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Sinop OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Çakan, bölgede 58 işletmenin aktif faaliyet gösterdiğini ve 4 bin 800 kişiye istihdam sağladığını bildirdi. Çakan, 2026 yılı içinde üretime geçen 4 yeni işletmeyle 500 kişilik ilave istihdam oluşturulduğunu kaydetti.

Sinop Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Çakan, OSB'de 58 işletmenin aktif olarak faaliyet gösterdiğini ve toplam 4 bin 800 kişiye istihdam sağlandığını bildirdi.

Bölgedeki kapanan işletmeler ve istihdam kayıplarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Hakkı Çakan, 2026 yılı içerisinde üretime geçen 4 yeni işletme ile birlikte 500 kişilik ilave istihdam oluşturulduğunu kaydetti. Kapanan her bir fabrikanın ve kaybedilen her iş imkanının kendileri için üzüntü verici olduğunu ifade eden Çakan, "OSB'de 58 işletme aktif olarak faaliyet gösteriyor ve toplam 4 bin 800 kişiye istihdam sağlıyor. İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi; finansman imkanları, mali yapı ve piyasa şartlarıyla doğrudan bağlantılıdır. Sinop OSB yönetiminin temel sorumluluğu ise bölgenin altyapısını güçlendirmek, yatırım ortamını geliştirmek ve yeni yatırımcıları ilimize kazandırmaktır" dedi.

Sinop OSB'nin büyüme hedefleri ve devam eden projeleri hakkında da bilgi paylaşan Çakan, bölgedeki üretim kapasitesini artıracak çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı. Çakan, 700 bin metrekarelik genişleme projesi, doğalgaz altyapı yatırımı ve nitelikli iş gücüne katkı sağlayacak 12 sınıflık mesleki eğitim merkezi çalışmalarının planlandığı şekilde devam ettiğini ifade etti.

Çakan, Sinop'ta üretimi ve istihdamı artırma kararlılığında olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
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