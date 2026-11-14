Sinop Boyabat\'ta yaya geçidinde motosikletin çarptığı 80 yaşındaki yaya yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmekte olan 80 yaşındaki vatandaş, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Murat E.'ye (80), Ramazan Y. idaresindeki 55 AY 974 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.