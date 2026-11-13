Sinop Türkeli\'de heyelan ahır ve samanlığı yıktı, üç mahalleye ulaşım kesildi

Sinop Türkeli'de heyelan ahır ve samanlığı yıktı, üç mahalleye ulaşım kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Hacı köyünde meydana gelen heyelanda bir ahır ve bir samanlık yıkıldı, üç mahalleye ulaşımı sağlayan grup yolu trafiğe kapandı. Jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı, ahır ve samanlık yıkıldı.
Hacı köyünde heyelan meydana gelmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Heyelanda bir ahır ve bir samanlık yıkıldı, üç mahalleye ulaşımın sağlandığı grup yolu trafiğe kapandı.
Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede AFAD ekiplerince hasar tespit çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA
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