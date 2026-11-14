Kastamonu'nun Hanönü ilçesindeki iki otomobilin çarpışmasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesindeki iki otomobilin çarpışmasında 5 kişi yaralandı

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Kastamonu\'nun Hanönü ilçesindeki iki otomobilin çarpışmasında 5 kişi yaralandı
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesindeki Kastamonu-Sinop kara yolu Gökeağaç mevkisinde iki otomobil çarpıştı ve kazada 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesine götürüldü.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

C.Ö'nün kullandığı 06 CIH 545 plakalı otomobil, Kastamonu- Sinop kara yolu Gökeağaç mevkisinde E.Y. idaresindeki 55 ANC 495 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan C.Y, A.Y. ve F.K yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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