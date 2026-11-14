Sinop\'ta Helesa yürüyüşünde toplanan bağış DMD hastası Emre Çoban\'a gidecek

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'ta 7'nci Lakerda Festivali kapsamında düzenlenen Helesa Şenliği'nde, DMD hastası Emre Çoban için bağış toplandı. Etkinliğe katılan YENİ Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, "Bu ülkede yaşayan bu hastalarımız başka ülkenin vatandaşları değil" diyerek hastalara devlet desteği sağlanması çağrısında bulundu.

Sinop'ta bu yıl 7'ncisi düzenlenen Lakerda Festivali kapsamında geleneksel Helesa Şenliği gerçekleştirildi. Etkinlikte elde edilen gelirin tamamının, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Emre Çoban'a destek amacıyla bağışlanacağı belirtildi.

Festival alanından başlayan Helesa yürüyüşüne YENİ Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkan Yardımcısı Arda Bozkurt, protokol üyeleri ve yurttaşlar katıldı. Katılımcılar, süslenen ve ışıklandırılan gemi maketi eşliğinde yürüyerek maniler söyledi.

"BU HASTALARIMIZ İÇİN DEVLET CİDDİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPMALI"

Etkinliğe katılan YENİ Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, DMD ve SMA hastalarına desteğin devlet politikası haline gelmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Biz Sinoplular olarak bu konuda ciddi katılım sağlıyoruz. DMD hastalarımız ve SMA hastalarımız var ama bu artık devletin bir politikası olması lazım. Sağlık Bakanlığı'na sizin vasıtanızla sesleneyim. Bu ülkede yaşayan bu hastalarımız başka ülkenin vatandaşları değil. Kendi ülkemizin vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize, bu hastalarımıza devlet büyüklüğünü yapmalı, babalığını yapmalı ve kucak açmalı, destek olmalı. Bu insanlarımızın birebir bağışlarıyla bir kişi iki kişiyi kurtarabiliyoruz ama Türkiye'de yaşayan bu hastalarımız için devlet ciddi bir değişiklik yapmalı. Ya yönetmelikte ya kanunda bu hastalarımıza devlet babalığını gösterip kucak açmalı diye düşünüyorum."

"TOPLANAN PARAYI EMRE ÇOBAN ÇOCUĞUMUZA BAĞIŞLAMAK ÜZERE BU ETKİNLİĞİ YAPTIK"

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük, Helesa geleneğini her yıl festival programına dahil ettiklerini belirterek, "Tabii öncelikle kültürümüzün bir parçası olan Helesayı festivalimizin içine her sene olduğu gibi bu seneye soktuk ve burada toplanan parayı da Emre Çoban çocuğumuza bağışlamak üzere bu etkinliği yaptık. Katılım bayağı bir çoktu" dedi.

Etkinliğe katılan yurttaş Güler Güven ise "Biz Helesayı her sene Ramazan ayında yapıyoruz. Topladığımız bağışları da üniversitede okuyan öğrencilerimize gönderiyoruz. Bu akşam da bağışlar DMD hastası Emre çocuğumuza verilecek" diye konuştu.