Sinop Ayancık\'ta ev yangını itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü

Sinop'un Ayancık ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Olay, Ayancık ilçesine bağlı Bakırlızaviye köyü Çamcuvaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayancık ilçesine bağlı Bakırlızaviye köyü Çamcuvaz Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Ayancık Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü personelinin de destek verdiği çalışmalarda alevler, çevredeki diğer yapılara sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.