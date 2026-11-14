Kastamonu Hanönü\'de Sinop\'a giden SUV devrildi, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kastamonu Hanönü'de Sinop'a giden SUV devrildi, 3 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Hanönü'den Sinop istikametine giden SUV tipi araç, Gökçeağaç mevkisinde devrildi. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı ve sağlık personelince Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde SUV tipi aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Hanönü'den Sinop istikametine giden Z.K. yönetimindeki 34 T 0909 plakalı SUV tipi araç, Gökçeağaç mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, araçtaki S.K, E.K. ve H.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelince Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?