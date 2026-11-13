Aile içi iletişim eğitiminin üçüncü oturumu Sinop'ta anaokulu velileriyle yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aile içi iletişim eğitiminin üçüncü oturumu Sinop'ta anaokulu velileriyle yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aile içi iletişim eğitiminin üçüncü oturumu Sinop\'ta anaokulu velileriyle yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün Modüler Aile Eğitim Programı kapsamında anaokulu velilerine yönelik düzenlediği eğitimin üçüncü oturumu yapıldı. İŞGEM'deki oturumda Aile İçi İletişim modülü işlendi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Modüler Aile Eğitim Programı" kapsamında anaokulu velilerine yönelik eğitim sürecinin üçüncü oturumu tamamlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yapılandırılmış bir eğitim içeriği olarak uygulanan program doğrultusunda, Sinop'ta öğrenim gören anaokulu öğrencilerinin velilerinden oluşan gruba eğitim verildi.

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesinde yer alan Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Salonu'nda gerçekleştirilen ve katılımcıların aktif rol aldığı etkileşimli eğitimin üçüncü oturumunda "Aile İçi İletişim" modülü işlendi. Eğitim kapsamında velilere; sağlıklı iletişimin gereksinimleri, iletişim engelleri, etkin dinleme ve kendini doğru ifade etme becerileri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, aile içi iletişimi güçlendirmek ve sağlıklı aile ilişkilerini desteklemek amacıyla düzenlenen eğitim çalışmalarının belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerEğitimSinopYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek Bakan Uraloğlu tarih verdi 2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Türkiye’nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda 3 ay süre verildi Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! 3 ay süre verildi
8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar Afyon’dan gönderildi 8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
Fatma Şahin, “Savaş çıkacak“ diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı Fatma Şahin, "Savaş çıkacak" diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı
13:55
Fenerbahçe’den resmi açıklama “Yeni yapılanmaya gidilmiştir“ diyerek duyurdular
Fenerbahçe'den resmi açıklama! "Yeni yapılanmaya gidilmiştir" diyerek duyurdular
13:44
Ömer Sarıgül’den kardeşi Emir Sarıgül’le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
13:25
Lodos İstanbul’da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00’e kadar sürecek
Lodos İstanbul'da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00'e kadar sürecek
13:11
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika’da General KIZILELMA’yı yakından inceledi
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika'da! General KIZILELMA'yı yakından inceledi
13:06
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 14:10:10. #7.12#
SON DAKİKA: Aile içi iletişim eğitiminin üçüncü oturumu Sinop'ta anaokulu velileriyle yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android