Sinop'ta Gerze nergisi soğanları 100 yıldır adını verdiği sokağa dikildi - Son Dakika
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Sinop'ta Gerze nergisi soğanları 100 yıldır adını verdiği sokağa dikildi

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Sinop\'ta Gerze nergisi soğanları 100 yıldır adını verdiği sokağa dikildi
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Sinop'ta endemik türlerin yaşatılması için Gerze nergisi soğanları toprakla buluşturuldu. 100 yıllardır adını verdiği Nergisli Yalı Caddesi'ne, İsmail Mızraklı, Banu Albayrak ve Hasan Dinç'in bahçelerinden temin edilen soğanlar dikildi. Katılımcılar çevre projelerini görüştü.

Sinop'ta doğal zenginliklerin korunması ve biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında "Gerze nergisi" soğanları toprakla buluşturuldu.

Türkiye'nin flora zenginliği açısından büyük önem taşıyan endemik ve yerel türlerin yaşatılması hedeflenen etkinlikte, katılımcılar Gerze nergisinin korunması ve çoğaltılması için coşkuyla çalıştı. Yetkililer, bu tür projelerin yalnızca bitki örtüsünü korumakla kalmadığını, aynı zamanda toplumda çevre bilincini artırmada da kritik bir rol oynadığını vurguladılar.

100 yıllardır doğal olarak yetiştiği sokağa da adını vermiş olan(Nergisli Yalı Caddesi) Gerze'nin nergis soğanları, İsmail Mızraklı, Banu Albayrak ve Hasan Dinç'in bahçelerinden temin edilerek dikim yapıldı. Etkinlik sonunda nergis soğanlarının temininde desek olan vatandaşlara da teşekkür edildi.

Gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar hem nergis soğanlarını dikti hem de ilçe genelinde çevre bilincini yaygınlaştıracak yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sinop'ta Gerze nergisi soğanları 100 yıldır adını verdiği sokağa dikildi - Son Dakika
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