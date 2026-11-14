Sinop Boyabat\'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1\'i çocuk 5 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Hanönü-Boyabat yolunda saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hanönü'nden Boyabat istikametine seyir halinde olan iki otomobil, Gökçeağaç köyü mevkiinde çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlarda bulunan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.