Sinop Boyabat\'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1\'i çocuk 5 kişi yaralandı

Sinop Boyabat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Boyabat ilçesinde Hanönü-Boyabat yolunda saat 05.30 sıralarında iki otomobil Gökçeağaç köyü mevkiinde çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı; yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Hanönü-Boyabat yolunda saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hanönü'nden Boyabat istikametine seyir halinde olan iki otomobil, Gökçeağaç köyü mevkiinde çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlarda bulunan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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