Enerji Uzmanı Karataş, Akkuyu tecrübesinin yeni nükleer yatırımlara taşınmasını istedi - Son Dakika
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Enerji Uzmanı Karataş, Akkuyu tecrübesinin yeni nükleer yatırımlara taşınmasını istedi

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Enerji Uzmanı Karataş, Akkuyu tecrübesinin yeni nükleer yatırımlara taşınmasını istedi
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Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, Akkuyu'da edinilen mühendislik ve üretim tecrübesinin gelecekteki nükleer yatırımlara taşınması gerektiğini söyledi. Karataş, bu tecrübenin Sinop ve Trakya'daki santraller ile küçük modüler reaktör projelerine aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Nükleer Sanayi Derneği (NİATR) Başkanı Alikaan Çiftçi, Milli Enerji 2040 vizyonunda nükleer enerjinin temel politika alanlarından biri olarak yer almasının, Türkiye'nin enerji geleceğinde nükleerin önemini ortaya koyduğunu belirtti. Bu kapsamda Türk sanayicisine de önemli bir rol düştüğünü belirten Çiftçi, "Artan elektrik talebi, enerji arz güvenliği ve düşük karbonlu üretim hedefleri birlikte ele alındığında nükleer enerjinin ne denli önemli olduğu bir kez daha anlaşılıyor. Türkiye, ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'nin inşasıyla bu yolda büyük ve kararlı bir adım atmış oldu. Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu projesi sayesinde, ülke olarak nükleer enerjideki gelişimimize yönelik önemli bir yol haritası oluşturmuş olduk. Türk nükleer sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olan bu proje ve burada kazanılan deneyim, Türkiye'nin nükleer alandaki gelecek adımları için önemli bir temel oluşturuyor" diye konuştu.

Çiftçi, projenin Türk sanayisine katkısını şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu projeyle Türk firmaları, nükleer alandaki üretim ve kalite gerekliliklerini sahada deneyimledi. Nükleer sanayide bir ürünün kullanılabilmesi için daha yüksek teknik şartlara, daha yüksek güvenlik sınıfına ve kalite süreçlerine uygunluğunun gösterilmesi gerekiyor. Firmalarımız bu gereklilikleri uygulayarak üretim, test, belgelendirme ve mühendislik alanlarındaki uzmanlıklarını geliştirmede ilerleme kaydediyor."

'YENİ YATIRIMLAR SANAYİYLE BİRLİKTE PLANLANMALI'

Türkiye'nin önündeki yeni nükleer santral ve küçük modüler reaktör yatırımlarının sanayiyle planlanmasının önemine değinen Çiftçi, "Bu projede oluşan kapasitenin yeni yatırımlarda değerlendirilmesi için yerli firmaların hazırlık sürecine erken aşamada dahil edilmesi önem taşıyor. Hedefimiz, Türk firmalarının küresel nükleer tedarik zincirinde kalıcı ve güvenilir tedarikçiler olarak yer alması. Türkiye'de kazanılan uzmanlık ve yetkinliklerin uluslararası projelerde kullanılması, Türk firmalarının küresel pazarlardaki varlığını genişletmesini sağlayacaktır" dedi.

'NÜKLEER ENERJİ, ELEKTRİK ÜRETİMİNİN ÖTESİNDE ELE ALINMALI'

Enerji Uzmanı Altuğ Karataş ise Türkiye'nin artan enerji talebi ve enerji arz güvenliği hedefleri açısından nükleer yatırımların stratejik önem taşıdığını belirtti. Nükleer enerjinin yalnızca elektrik üretimi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Karataş, "Nükleer enerji, ithal fosil yakıtlara bağımlılığımızı azaltırken enerji arz güvenliğimizi güçlendirecek önemli bir alternatif. Aynı zamanda sanayimizin kesintisiz, öngörülebilir maliyetli ve düşük karbonlu enerji ihtiyacının karşılanmasında da önemli rol oynayabilir. Bu nedenle nükleer yatırımları sanayimizin geleceği ve teknolojik dönüşümüyle birlikte değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Enerjinin Türkiye'nin en önemli ithalat kalemlerinden biri olduğunu hatırlatan Karataş, kaynak çeşitliliğinin özellikle küresel jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar karşısında büyük önem taşıdığını ifade etti.

Nükleer enerjinin düşük karbonlu üretim özelliğiyle sanayinin yeşil dönüşümüne de katkı sağlayacağını belirten Karataş, Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemeleriyle birlikte düşük karbonlu elektrik kullanımının Türk sanayisinin uluslararası rekabet gücü açısından giderek daha önemli hale geldiğine dikkat çekti. Karataş, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve nükleer yatırımların birbirini tamamlayan bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

'AKKUYU'DA EDİNİLEN MÜHENDİSLİK, ÜRETİM VE PROJE YÖNETİMİ TECRÜBESİNİ GELECEKTEKİ NÜKLEER YATIRIMLARA TAŞIMALIYIZ'

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye'deki mühendislik, üretim ve inşaat firmaları açısından önemli bir tecrübe ve teknoloji kazanımı sağladığını belirten Karataş, projenin Türk sanayisi için adeta bir okul niteliği taşıdığını ifade etti. Karataş, Akkuyu'da kazanılan tecrübenin Sinop ve Trakya'da planlanan yeni nükleer santraller ile küçük modüler reaktör (SMR) projelerine aktarılmasının önemine dikkat çekerek, "Akkuyu'da edinilen mühendislik, üretim ve proje yönetimi tecrübesini gelecekteki nükleer yatırımlara taşımalıyız. Hedefimiz yalnızca nükleer santral kuran değil, bu teknolojilerin geliştirilmesinde, ekipman üretiminde ve işletilmesinde söz sahibi olan bir Türkiye olmalı" diye konuştu.

Küçük modüler reaktörlerin özellikle organize sanayi bölgeleri ve enerji yoğun üretim tesisleri açısından gelecekte önemli fırsatlar sunabileceğini belirten Karataş, bu teknolojilerin elektrik üretiminin yanı sıra sanayinin proses ısısı ve buhar ihtiyacının karşılanmasında da değerlendirilebileceğini söyledi.

Nükleer yatırımların yerli sanayiye yeni üretim, teknoloji geliştirme ve nitelikli istihdam imkanları sunabileceğini vurgulayan Karataş, "Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji geliştirme kabiliyetini nükleer enerji alanına taşıyabilmesi büyük önem taşıyor. Akkuyu ile başlayan süreci yerli üretim, teknoloji transferi ve insan kaynağı gelişimiyle destekleyerek güçlü bir nükleer sanayi ekosistemi oluşturabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Trakya BölgesiTeknolojiKarataşEkonomiEnerjiGüncelSinopÇevreSon Dakika

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