(İZMİR) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis ekiplerinin park halindeki bir araçta gerçekleştirdiği aramada, 54 bin 850 sentetik ecza kapsülü ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi'nde park halinde bulunan bir araçta arama gerçekleştirdi. Araçta yapılan kontrollerde, "Lyrica" olarak bilinen toplam 54 bin 850 sentetik ecza kapsülü bulundu. Kapsüllere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli yakalandı.

Şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.