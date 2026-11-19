(DENİZLİ) - Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan tutuklandı. Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kocabaş Cezaevi'nde tutuklu bulunan Şeniz Doğan ve eşinin Antalya Cezaevi'ne nakledilmesine karar verildi. Şeniz Doğan'ın avukatı Adil Demir, yaptığı yazılı açıklamada nakil kararının savunma hakkını kısıtladığını belirtti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın, Denizli'deki Kocabaş Cezaevi'nden Antalya Cezaevi'ne nakledilmesine Doğan'ın avukatı Adil Demir, yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi. Nakil kararının hukuka aykırı olduğunu belirten Demir, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şeniz Doğan ve eşinin Antalya Cezaevine nakil kararı savunma hakkının kısıtlanması ve eziyettir. Elbette makamına mevkine sıfatına bakılmaksızın herkes yargılanabilir. Adil yargılanma aynı zamanda bir haktır. Tutuklama ise tedbirdir. Asıl olan tutuksuz yargılamadır. Hukuk herkese eşit uygulanmalıdır. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan hukuka aykırı olarak alınan gizlilik kararıyla soruşturma evrakını inceleme imkanı verilmeyen evraklar ile tutuklanmıştır. Gizlilik kararıyla temel insan haklarından savunma hakkı kısıtlanmıştır. Bilinmeyen beyanlar tutuklama gerekçesi yapılmıştır. Şeniz Doğan kaçacak bir insan değildir. 2018- 2019 yıllarında Pamukkale Belediyesi bütçesinden yapılan haksız ödemelerle ilgili bir gün bile göz altı ve bir gün bile tutuklama yapılmayan dava Ekim 2026 karara çıkmıştır."

"HUKUK EŞİT UYGULANMALIDIR"

Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalara da değinen Demir, belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapıldığına ilişkin iddia bulunmadığını savunarak açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sorulan sorulardan anladığımız kadarıyla; Merkezefendi Belediyesi bütçesinden bir kör kuruş çıktığı iddia olunmamıştır. İddia bazı iş insanlarımızın para gönderdim verdim benzeri beyanlarına dayalıdır. Yani rüşvet alınıp verildiği iddialarıdır. Rüşveti alanda verende aracı olan da aynı cezayı alır. Verdim diyen aracı oldum diyen dışarıda. Benim haberim yok diyen başkan tutuklu. Hukuk eşit uygulanmalıdır. Pamukkale Belediyesinin kendi parası haksız ödenmiş bir gün dahi tutuklama olmamış Merkezefendi Belediyesinden kuruş çıkmamış bazı şahıslar kendi cebinden rüşvet verdim demiş. Bu iddialar ile belediye başkanı tutuklanmış. Hukuk herkese eşit uygulanmalıdır. Milletimizin vicdanına sunuyoruz."

ANAYASA MAHKEMESİ'NE BİREYSEL BAŞVURU YAPILDI

Doğan ve eşinin Antalya Cezaevi'ne nakledilmesinin aileleri ve avukatlarıyla görüşmelerini güçleştireceğini belirten Demir, tutuklama kararına karşı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulunduklarını da ifade etti. Demir, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Son olarak Şeniz Doğan ve eşi M.Ali Doğan'ın Denizli Cezaevinden Antalya Cezaevine nakli kararı avukatlarıyla iletişimini de güçleştiren savunmayı iyice kısıtlayan hukuka uygun olmayan savunmayı kısıtlayan bir karardır. Şeniz hanımın 14 yaşında öğrenci çocuğu ve kanser ameliyatı olan yaşlı anne babasını da Antalya yollarına düşürmek eziyettir. İnsani ve vicdani değildir. Hukuka aykırı gizlilik kararı olan soruşturma da somut delillere dayanmayan maktu gerekçelerle verilen tutuklama kararı için Anayasa Mahkememize bireysel başvuru da avukat olmak tarafımızca yapılmıştır. En kısa zamanda Anayasa Mahkememizin tedbir ve esas kararını bekliyoruz."