Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) mutfağında düzenlenen "Mezunumuz Mutfakta" etkinliğinde uygulamalı baklava yapımı sırasında öğrencilere ve katılımcılara bilgi veren EMYO Müdürü Prof. Dr. Osman Güldemir, Antep fıstığının lezzetini ve yağ değerini artıran şoklama tekniğini anlatırken, vücutta A, D, E ve K vitaminlerinin çözünmesi için yağın şart olduğunu ve sıfır yağlı diyetlerin uzun vadede kronik hastalıklara yol açabileceğini vurguladı.

Türk mutfağının en önemli değerlerinden biri olan baklavanın yapım sürecindeki teknik inceliklere ve mutfakta doğru yağ kullanımının insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Uygulamalı mutfak çalışması kapsamında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Osman Güldemir, yağların sadece yemeğe lezzet veren bir unsur değil, insan vücudunun temel sistemleri için hayati bir gereklilik olduğunu vurguladı.

"Şoklama kabuğu soyup rengi koruyor, fırınlama doğal yağı açığa çıkarıyor"

Yağların lezzet taşıyıcı gücüne ve Antep fıstığının işlenme tekniğine değinen Prof. Dr. Osman Güldemir; şoklamanın kabuğu soyup yeşil rengi koruduğunu, kısa süreli fırınlamanın ise fazla suyu uçurup doğal yağı açığa çıkardığını belirterek şunları söyledi:

Yağların diğer bileşenlerdeki lezzet vericileri çözme ve biyo-yararlılığı sağlama gücüne sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Osman Güldemir, yağı bilinçli kullandıklarında nihai ürünlerin hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı olduğunu ifade etti. Baklava yapımında kullanılan Antep fıstığının işlenme sürecini anlatan Güldemir, şöyle konuştu: "Antep fıstığı gibi gıdalarda kendilerinin yağları zaten var. Biz ne yaptık; bunu önce bir kaynar suya daldırdık, buzlu suya çıkarttık ki kabuklarını güzelce soyabilelim. Hem görüntüsü albenili olsun hem de lezzetsiz olan o kabuk kısmını defedebilelim diye. Akabinde de o şey, kaynar su ve buzlu suda kullandığımız suyu defetmek için bir kuru ısıda kurutma gerçekleştirdik. Bir de hafif kavurduk ki hem su defolsun, su lezzetsiz, hem de fıstıktaki yağ biraz açığa çıksın, nihai ürün daha lezzetli olsun diye." Güldemir, şoklama ve kısa süreli kuru ısı işleminin kabuğu soyup fazla suyu uzaklaştırarak fıstıktaki doğal yağı hareketlendirdiğini ve lezzeti yoğunlaştırdığını kaydetti.

"Sıfır yağlı diyet uzun vadede kronik rahatsızlıklara yol açıyor"

Diyette yağın tamamen kesilmesinin doğru olmadığını ve vücudun yağa ihtiyaç duyduğunu dile getiren Prof. Dr. Osman Güldemir, yağsız bir hayatın imkansız olduğunu vurguladı. Yağda çözünen vitaminlerin önemine değinen Güldemir, şunları söyledi:

"Diyetimizde yağ yoksa en basit sorun yağda çözünen vitaminler de yok. A, D, E, K. A vitamini göz sağlığı, D vitamini cilt ve iskelet yapısı, E vitamini sinir sistemi, K vitamini sindirim sistemi. Şimdi bu sistemlerin uzun vadede çökmesi anlamına geliyor. Yani sıfır yağlı diyet uzun vadede çok büyük kronik rahatsızlıklara yol açıyor. Miktara dikkat ederek, çeşitleyerek ve yağlar yağ asitlerinden oluşuyorlar, daha istendik yağ asitlerini bulunduran yağlar işimizi güçlendiriyor. Şimdi mesela hayvansal yağlarda evet sadeyağ, tereyağı çok yoğun ve sık tercih edilmemeli. Ama bitkisel yağların büyük bir kısmında elzem yağ asitleri var. Ya da su ürünlerinin, deniz ürünlerinin büyük bir kısmında bizim sağlığımıza olumlu katkılar sağlayan yağ asitleri var. Zeytinyağındaki oleik, oleneik gibi. Deniz mahsullerindeki N3, N6 yağ asitleri gibi. Yani Omega-3, Omega-6 yağ asitleri gibi. Bunlar diyetimizde bulunmazsa nihayetinde belli bir süre sonra kronik problemlere yol açabilecek eksiklikler."

Güldemir, yağların çeşitlendirilerek ve miktarı abartılmadan, günlük bir avuç kuruyemiş gibi yeteri kadar tüketilmesi gerektiğini belirtti.