Atatürk Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Erzurum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, bölgesel istihdam sorunlarına kalıcı ve bilimsel çözümler üretmek üzere örnek bir ortaklığa imza attı. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen üç önemli proje resmen başladı.

Projelerin hayata geçirilmesinin ardından Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 1. Koordinasyon ve Planlama Toplantısı'na üniversite temsilcileri ve İŞKUR temsilcileri katıldı. Toplantıda, mesleki eğitim ile reel sektörün beklentileri arasındaki köprünün güçlendirilmesi amacıyla beş aşamalı bir metodolojik yol haritası belirlendi. Planlama, saha ziyaretleri, veri toplama, pilot uygulamalar ve raporlama aşamalarından oluşan süreçte; sanayiden gıdaya, tekstilden inşaata kadar TRA1 bölgesindeki pek çok kritik sektör ve öncü işletme incelemeye alınacak.

Genç İstihdamına ve Mesleki Eğitime Odaklanıldı

Yürürlüğe giren projelerle; meslek yüksekokulu öğrencilerinin iş gücü piyasasına uyumunun artırılması, "ters mentorluk" gibi yenilikçi modellerin eğitime entegre edilmesi ve ne eğitimde ne de istihdamda yer alan (NEET) gençlerin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Proje ekipleri, saha çalışmaları kapsamında okullar, kamu kurumları ve özel sektör işletmeleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirerek, bölgenin istihdam potansiyelini en üst düzeye çıkaracak sürdürülebilir bir politika modeli inşa edecek. Çalışmaların sonunda elde edilen ampirik bulgular hem kapsamlı bir çalıştay raporuyla kamuoyuyla paylaşılacak hem de akademik dünyaya kazandırılacak.