Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü AR-GE ve Proje Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan, aile odaklı sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve çocuk koruma sisteminin güçlendirilmesini hedefleyen iki projenin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle sözleşmeleri imzalandı.

Samsun Valisi Sayın Orhan Tavlı ve Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü tarafından yürütülen çalışmalar, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle yeni bir aşamaya taşındı. İl Müdürlüğü AR-GE ve Proje Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan "Değişen Aile Yapısında Sistemik Yaklaşım: Aile Odaklı Sosyal Hizmet Modelinin Geliştirilmesi Projesi" ile "Çocuk Koruma Alanında Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Saha Uygulama Yetkinliğinin Güçlendirilmesi Projesi" için sözleşmeler, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü tarafından imzalandı.

Aile Yılı vizyonu, kalıcı sosyal hizmet modellerine dönüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle güç kazanan aile odaklı sosyal politika yaklaşımı, 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı hedefleri doğrultusunda uzun vadeli bir vizyona dönüşüyor. Samsun'da geliştirilen iki yeni proje de bu vizyonun yerelde somut uygulamalara dönüştürülmesi açısından önem taşıyor. Değişen aile yapısını merkeze alan ilk proje, ailelerin karşılaştıkları sosyal sorunlara daha bütüncül, sistematik ve etkili çözümler geliştirmeyi amaçlıyor. Aileyi yalnızca bireylerden oluşan bir yapı olarak değil, ilişkileri ve sosyal çevresiyle birlikte ele alan sistemik yaklaşımın sosyal hizmet uygulamalarına kazandırılması hedefleniyor. Böylece aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi, risklerin erken fark edilmesi ve ailelere sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması yönünde yeni bir model geliştirilmesi öngörülüyor.

Çocuk koruma alanına odaklanan ikinci proje ise çocukların üstün yararını esas alan hizmetlerin güçlendirilmesini, sahada görev yapan meslek elemanlarının bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini ve kurumsal müdahale kapasitesinin artırılmasını hedefliyor. Projeyle çocuk koruma hizmetlerinde mesleki yetkinliğin güçlendirilmesi ve uygulama süreçlerinin daha etkili hale getirilmesi amaçlanıyor. Birbirini tamamlayan bu iki proje, güçlü aile yapısı ile etkili çocuk koruma sisteminin birbirinden ayrı düşünülemeyeceği anlayışını sosyal hizmet uygulamalarının merkezine yerleştiriyor.

Ayrıca, oyun temelli yaklaşımlarla çocukla ilişkinin güçlendirilmesine yönelik uygulamalar ve Yeni Nesil Sosyal Hizmetler kapsamında geliştirilen çalışmalar, sahadaki ihtiyaçlardan hareketle yeni yöntemler üretme anlayışının dikkati çeken örnekleri arasında yer alıyor.