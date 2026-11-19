İstanbul Büyükçekmece'de bir kiracı evden çıkmadan önce 2 yıl boyuncu oturduğu evin tüm duvarlarına eşyalarına ve camlarına şiirler yazdı. Yaşanan durum ise aylardır kirasını ödemeyen kiracının evden tahliye edilmesiyle ortaya çıktı. Ev sahibinin avukatı, kiracı hakkında mala zarar verme ve güveni kötüye kullanma suçlarından başvuruda bulunacaklarını belirterek, 9 aylık kira alacaklarının yanı sıra oluşan zararın da tahsili için mücadele edeceklerini söyledi.

Olay, Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşandı. 4 katlı apartmanın 2'inci katında oturan kiracı aylardır kirayı ödemeyince önceki gün tahliye edildi. Evin tahliyesinin ardından içeri giren ev sahibinin avukatı büyük şok yaşadı. Şahıs, evin tüm duvarlarına eşyaları ve camlarına şiirler yazdığı ortaya çıktı. Kiracı hakkında "eve zarar verme, güveni kötüye kullama" suçlarından şikayetçi olundu.

"Mala zarar verme ve güveni kötüye kullanma suçlarının işlendiğini düşünüyoruz"

Ev sahibinin avukatı Ali Selman Altınbilek, yaşanan olayla ilgili hukuki süreci başlattıklarını belirterek, "Mala zarar verme ve güveni kötüye kullanma suçlarının işlendiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili başvurularımızın bir kısmını yaptık, kalanını da yapacağız. Delil tespiti dosyamızı da açtık" dedi.

"Dokuz aylık kira alacağımız bulunuyor"

Zararın henüz netleşmediğini ve delil tespiti dosyasının sonuçlanmadığını ifade eden avukat Altınbilek, "Ortaya çıkacak zarara göre, ödenmeyen aidat ve kira alacaklarımızla birlikte bu zararın da kendisinden tahsil edilmesi için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu an delil tespiti dosyası henüz sonuçlanmadı. Dokuz aylık kira alacağımız bulunuyor. Bunlara boya, bakım ve onarım masrafları da eklenecek. Somut zarar ortaya çıktıktan sonra tazminat sürecimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

"Kiracıların kiralarını düzenli ödemelerini tavsiye ediyorum"

Kiracılara da tavsiyelerde bulunan avukat, "Benim kiracılara tavsiyem, kiralarını düzenli ödemeleri. Çünkü Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat, kira borcunun ödenmemesi halinde ev sahibine tahliye sürecini başlatma imkanı tanıyor. Kiracı kirasını düzenli ödediği ve yasal artışları yaptığı sürece ise uzun yıllar boyunca evinde oturmaya devam edebilir" ifadelerini kullandı.