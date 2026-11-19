Seyhan Belediyesi, sosyal denge tazminatı ödemelerinin yasal üst sınır olan yüzde 120 üzerinden sürdürüleceğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, çalışanların haklarının korunmasının öncelikli olduğu vurgulanırken, kamu kaynaklarının mevzuata uygun kullanılmasının da temel sorumluluk olduğu belirtildi. 8. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında sosyal denge tazminatının yasal üst sınırının yüzde 120 olarak belirlendiği hatırlatılan açıklamada, bu oranın üzerinde ödeme yapılmasının kamu zararına yol açabileceğine dikkat çekildi.

Ayrıca, toplu iş sözleşmeleri ve çerçeve sözleşmelerin Anayasaya ve kanunların emredici hükümlerine aykırı düzenlemeler içeremeyeceğine ilişkin yasal hüküm hatırlatılarak, belediyenin tüm işlemlerinde hukuka uygunluğun esas alınacağı vurgulandı.

Seyhan Belediyesinin 2025 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporunda sosyal denge sözleşmesinin yasal sınırlarda olması gerektiği belirtildiğinden bundan sonraki süreçte yasal sınırların dışına çıkılmayacağı kaydedildi.

"Çalışanlarımızın emeğini koruyacağız"

Çalışanların haklarının korunacağının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hiçbir zaman çalışanlarımızın haklarının karşısında değiliz. Ancak yasal mevzuatın belirlediği sınırlar içerisinde hareket etmemiz de bir zorunluluktur. Sosyal denge tazminatı ödemelerimiz yasal en üst sınır olan yüzde 120 üzerinden devam edecektir. Çalışanlarımızın emeğini ve haklarını korurken kamu kaynaklarını gözetmeye, hukuka uygun ve şeffaf belediyecilik anlayışımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."