(RİZE)- Rize'nin Pazar ilçesinde Emek ve Demokrasi Güçleri, Sözcü TV'ye kayyum atanmasına ve basın özgürlüğüne yönelik müdahalelere karşı yürüyüş ve kitlesel basın açıklaması düzenledi. "Özgür basın susturulamaz" ve "Karanlığa teslim olmayacağız" sloganlarının atıldığı eylemde, basın özgürlüğünün demokrasinin temel koşullarından biri olduğu vurgulandı.

Pazar Belediyesi önünde bir araya gelen Emek ve Demokrasi Güçleri, buradan Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş boyunca "Özgür basın susturulamaz" ve "Karanlığa teslim olmayacağız" sloganları atıldı.

Eyleme Tüm Emeklilerin Sendikası, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Halkevleri, SOL Parti, Yeni Parti, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve İnsan Hakları Derneği (İHD) temsilcileri katıldı.

Sözcü TV'ye kayyum atanmasına muhalefet partileri ve basın örgütlerinden tepkiler sürerken, Pazar'da bir araya gelen Emek ve Demokrasi Güçleri de düzenledikleri yürüyüşün ardından Demokrasi Meydanı'nda kitlesel basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, Sözcü TV'ye yönelik müdahale başta olmak üzere basına yönelik baskılar protesto edilerek özgür basın ve halkın haber alma hakkı için mücadele çağrısı yapıldı.

"BASIN DEMOKRASİNİN TEMEL DİREĞİDİR. GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

Bir ülkede gazetelerin, televizyonların ve haber sitelerinin susturulmasının yalnızca gazetecileri değil, halkın haber alma hakkını da hedef aldığını vurgulayan Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) üyesi gazeteci Cevahir Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizde gazete ve televizyonlara yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Sabah saatlerinde Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'ye polis operasyonu düzenlendi. Bazı yöneticiler gözaltına alınırken Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'ye kayyım atandı. Evet, bir zamanlar 'dokunan yanar' deniyordu. Bugün ise 'doğru haber yapan yanar' dönemine sürükleniyoruz.

Bugün Sözcü TV'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonu, kayyım atamasını ve basın özgürlüğüne yönelik müdahaleyi kabul etmiyoruz. Basın demokrasinin temel direğidir. Gazetecilik suç değildir. Bir ülkede gazeteler, televizyonlar ve haber siteleri susturuluyorsa orada yalnızca gazeteciler değil, halkın haber alma hakkı da hedef alınmış demektir.

Sözcü çalışanlarıyla dayanışma içindeyiz. Bugünler de geçer. O gün geldiğinde bugün gerçeğin peşinden giden gazeteciler de halkın o gerçeği öğrenmesini engelleyen kararlar da hatırlanacak. Bir kez daha söylüyoruz: Gazetecilik suç değildir."

"YAN YANA GELİP ORTAK MÜCADELEYİ BÜYÜTMEMİZ GEREK"

Mücadeleyi büyütmek için yan yana gelmekten başka seçeneklerinin olmadığını belirten Tüm Emeklilerin Sendikası adına konuşan Yener Pirim, şunları söyledi:

"Emekliler sendikamızı kurduktan sonraki süreçte ülkenin ne kadar karanlığa doğru gittiğinin farkındaydık ve haklarımızı sokakta alabileceğimizi, sokakta olursak ancak haklarımızı alma konusunda iktidarı rahatsız edeceğimizin farkındaydık. Ve bugüne kadar Tüm Emeklilerin Sendikası olarak hep sokakta mücadeleyle bugünlere geldik.

Görüyoruz ki bugün yapılanlar, eğer sokakta mücadele büyümezse, gelişmezse asla iktidara geri adım attıramayacağız. Bu nedenle yan yana gelip farklılıklarımızı bir yana bırakarak mutlaka ortak bir mücadele yaratmamız gerekmektedir."

"BİR ÜLKEDE BASIN SUSTURULUYORSA HIRSIZLIKLAR ARTIYOR DEMEKTİR"

Bir ülkede basının susturulmasının hukuksuzluğun ve haksızlıkların artması anlamına geldiğini vurgulayan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Pazar Şube Başkanı İsmail Tutoğlu, şöyle konuştu:

"Bir ülkede basın susturuluyorsa siz yoksullaşıyorsunuz demektir. Bir ülkede basın susturuluyorsa hırsızlıklar artıyor demektir. Bir ülkede basın susturuluyorsa hukuksuzluk artıyor demektir. Bir ülkede basın susturuluyorsa haksızlıklar diz boyu devam ediyor demektir.

Eğer gerçek anlamda demokrasiye inanıyorsak basının özgür olması gerekiyor. Basına sahip çıkmak yoksulluğu reddetmektir. Basına sahip çıkmak emekliyi, emekçiyi, toplumun tüm kesimlerinin haklarını savunmaktır.

Bugün Sözcü TV'ye yapılan yarın size yapılacak, sizin tapularınıza el konulacak, sizin sokaklarınızda, caddelerinizde dolaşmanıza bile izin verilmeyecek. Onun için hep beraber bu mücadeleyi yükseltmeliyiz diyorum."

Basına yönelik müdahalelerin halkın gerçeklere ulaşmasını engellemeyi amaçladığını belirten Halkevi Pazar Şubesi adına konuşan Harun Üst ise şu ifadeleri kullandı:

"Sözcü TV'ye yönelik operasyonla halkın haber alma hakkı engellenmekte, saray kendi ideolojilerini halka dayatmaktadır. Kendi yalanlarının dışında halkın gerçek bilgiye, gerçek habere ulaşmasını engellemektedirler.

Fon soygununu gizleyenler, HABAŞ'ta 19 işçinin ölümünü görünmez kılanlar, Soma'da işçilerin direnişini, maden işçilerinin direnişini yok sayanlar, liselerde artan şiddeti ve ölümleri yok sayanlar, emeklinin halini görmezden gelenler özgür basını istemezler.

Yanılıyorlar. Ne direnenlerin dayanışmasını engelleyebilir ne de hakikati gizleyebilirsiniz. Halk saraydan ve sansürden büyüktür."

"BAŞKA BİR FAŞİZM İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Basına yönelik saldırıların farklı bir baskı düzeni inşa etme çabasının parçası olduğunu söyleyen SOL Parti Pazar İlçe Başkanı Okan Telatar, şunları söyledi:

"Halk TV'ye, bugün de Sözcü TV'ye. Bunların tüm amacı yaptıkları usulsüzlükleri, yolsuzlukları, kanun dışı davranışları gizlemek, bizim onlara karşı olabilecek tepkilerimizin önünü bir şekilde böyle örtmeye çalışma çabası. Oysa bilinmelidir ki bizi hiçbir baskı, hiçbir zulüm, hiçbir zorbalık yıldıramaz."

"BU SİSTEM KENDİ VARLIĞINI SÜRDÜRMEK İÇİN ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYOR. ÇÜNKÜ BUNLARIN VAR OLMA NEDENLERİ BUNLAR"

İletişim ağlarının güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması gerektiğine dikkat çeken Yeni Parti Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, şöyle konuştu:

"Biz yine doğru bildiğimiz, biz yine... Şunu bilelim. Sosyal medya... Bugün basını sustururlar, yarın sosyal medyayı çok rahat sustururlar. Çünkü bunların hepsi, aslında sosyal medya dediğimiz olay bir özgürlük değil, başka bir faşizmin inşa edilmesi. Her türlü bilginin tek bir elde toplanması, tek bir noktada bunların kapatılması anlamına geliyor.

Bizim buna karşı alternatif bir iletişim ağını şimdiden düşünmemiz gerekiyor. Eğer bunu düşünmezsek yarın öbür gün Facebook'u kapatırlar, yarın öbür gün Twitter'ı kapatırlar, 'Ne yaparız?' diye düşünmeye başlarız. Değil. Onu bugünden düşünmemiz gerekiyor. Bugünden aramızdaki iletişim bağını daha sıkı tutmamız gerekiyor. Bugünden çok daha sık bir araya gelmemiz gerekiyor.

Bir kere şunu görelim: Bu sistem kendi varlığını sürdürmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çünkü bunların var olma nedenleri bunlar."

"ÖZGÜR BASIN İKTİDARI DENETLER, KAMU KAYNAKLARININ HESABINI SORAR"

Basın özgürlüğünün yalnızca gazetecilerin değil, bütün toplumun hakkı olduğunu vurgulayan Pazar Emek ve Demokrasi Güçleri adına konuşan Canan Çelenk, Sözcü TV'ye kayyum atanmasına tepki göstererek basın özgürlüğünün ve gazetecilerin bağımsız çalışma hakkının güvence altına alınmasını talep etti.

Çelenk, şöyle konuştu:

"Sözcü TV'ye kayyım atanmasını, müdahalesini kınıyoruz. Basın özgürlüğü yalnızca gazetecilerin değil, bütün toplumun özgürlüğüdür. Çünkü özgür basın iktidarı denetler, kamu kaynaklarının hesabını sorar, hukuksuzlukları ortaya çıkarır ve halkın gerçekleri öğrenmesini sağlar.

Sözcü TV'ye yönelik kayyım müdahalesini bu nedenle yalnızca bir medya kuruluşuna yapılan müdahale olarak görmüyoruz. Bunu halkın haber alma hakkı ve demokratik toplum düzeni açısından ciddi bir sorun olarak değerlendiriyoruz.

Sözcü TV'ye yönelik kayyım müdahalesine son verilmesini, basın özgürlüğünün ve gazetecilerin bağımsız çalışma hakkının güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Halkın sesi susturulamaz! Gerçekler karartılamaz! Demokrasisiz adalet, adaletsiz demokrasi olmaz."