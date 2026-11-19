Kamuoyunda "Karacellatlar" olarak bilinen silahlı suç örgütünün firari yöneticisi, "Arap" kod adlı Emre Yalvan, Adalet Bakanlığının girişimleri ve Interpol iş birliği sonucunda Bulgaristan'dan iade edilerek İstanbul'a getirildi.

Aralarında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, nitelikli yağma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarının da bulunduğu çok sayıda suçtan ulusal ve uluslararası düzeyde aranan Emre Yalvan'ın iade süreci tamamlandı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıktığı değerlendirilen şüpheli, Türkiye'deki adli makamlarca çıkarılan 10 farklı yakalama emri ve kırmızı bülten kapsamında aranıyordu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama emri ve kırmızı bülten doğrultusunda hareket eden ekipler, "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezasının bakiye kısmının infazı amacıyla aranan Emre Yalvan'ı 21 Ağustos 2026 tarihinde Bulgaristan'da tutukladı.

Adalet Bakanlığının 18 Eylül 2026 tarihinde yaptığı iade talebinin ardından, Bulgaristan Yargıtay Başsavcılığından alınan bilgiye göre Haskovo Bölge Mahkemesi, kararıyla şahsın Türkiye'ye iadesini kabul etti.

İki ülkenin Interpol birimleri arasında mutabık kalınan seyahat programı uyarınca Emre Yalvan, Emniyet görevlilerce bugün saat 18.30'da İstanbul Havalimanı'na getirilerek teslim alındı. Emre Yalvan ile birlikte kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Murat Saydam da Bulgaristan'dan getirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hiçbir sınır adaletten kaçışa sığınak olamaz" şeklinde açıklama yapmıştı. Bakan Gürlek, dün de Gürcistan makamlarıyla yürütülen uluslararası adli iş birliği sonucunda, aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç ile Yusuf Namlı'nın da bulunduğu toplam 6 firarinin ülkemize iadesinin sağlandığını duyurmuştu.

Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, suçla mücadelemizi ve haklarında yakalama kararı bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Unutulmasın ki bir suçlu nereye kaçarsa kaçsın, peşini bırakmayacağız" dedi.