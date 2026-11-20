Hatay'da 6 Şubat depremleri ve devamındaki depremlerin ardından bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan buz pisti, yeni ekipmanlarla yeniden hizmete sunuldu.

Vali Mustafa Masatlı, Valiliğin katkılarıyla iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilen buz pistinde, "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya geldi.

Buz pateniyle tanışan çocukların etkinlikteki heyecanına eşlik eden Masatlı, çocuklarla yakından ilgilendi. Etkinlik kapsamında çocuklara günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

Vali Masatlı, çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle daha fazla buluşmasının önemine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin çocukların kişisel gelişimlerine, özgüven kazanmalarına ve sosyal ilişkilerini güçlendirmelerine katkı sağladığını belirtti.