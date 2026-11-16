Bilecik\'te Dünya Engelliler Günü etkinlikleri için planlama toplantısı yapıldı

Bilecik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklerin planlanması amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen toplantıya, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler, farkındalık çalışmaları ve kurumlar arasında yürütülecek iş birlikleri ele alındı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Engelli bireylerimizin hayatın her alanında karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak ve toplumsal farkındalığı artırmak hepimizin sorumluluğudur. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle düzenleyeceğimiz etkinliklerle bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.