Bilecik\'te uyuşturucu operasyonunda metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 1 şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ile 1 adet bong aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.