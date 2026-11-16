Bilecik\'te uyuşturucu operasyonunda metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te Narkotik ekiplerinin çalışmasında 1 şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada muhtelif miktarda metamfetamin ile 1 bong aparatı ele geçirilirken, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.
Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 1 şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ile 1 adet bong aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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